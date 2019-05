Annalisa Guercio della Lega di Anzio in tour con Pavoncello per le Europee

Cresce in fretta l’impegno politico di Annalisa Guercio, da poco nominata Coordinatrice della Lega di Anzio e già impegnata nella sua prima campagna elettorale per le Europee con il candidato del Carroccio Angelo Pavoncello. La prima tappa di questo sodalizio ieri a Latina, presso Piana delle Orme, alla presenza del leader Salvini. Quella di Angelo Pavoncello è una carriera che parte da lontano. E’ stato eletto diversi anni fa in un Municipio di Roma fino a ricoprire il ruolo di coordinatore dei presidenti dei consigli municipali di Roma. Si è battuto per i diritti delle piccole imprese italiane che sono state pesantemente penalizzate da una serie di direttive europee come, ad esempio, la Bolkestein. Angelo Pavoncello è candidato della Lega alle elezioni per il Parlamento Europeo nel collegio Centro Italia: Lazio, Marche, Toscana e Umbria Ieri a Latina, bellissima serata con Matteo Salvini e con tanti amici pronti a sostenerci alle elezioni europee. Ieri a Latina il sodalizio si è trasformato in un impegno concreto. Pavoncello ci ha tenuto a ringraziare la Guercio sul suo profilo social.

“Un grazie particolare ad Annalisa Guercio, una persona splendida con cui abbiamo deciso di fare gruppo ,che mi accompagnerà in questa fantastica campagna elettorale.

PRIMA L’ITALIA! #26MaggioVotoLega”. La Guercio ad Anzio sta portando avanti un valido lavoro e il risultato più importante è stato certamente quello di aver conquistato il Sindaco De Angelis alla causa della Lega ma anche quello di aver portato nella cittadina neroniana i big del suo partito ed esponenti del Governo per discutere delle riforme attuate nell’ultimo anno da Quota 100 al Decreto crescita. E sembra ormai certo che a breve il leader della Lega Salvini sarà presente anche a Nettuno per la campagna elettorale di Alessandro Coppola. Una visita molto attesa.