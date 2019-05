Rievocazione storica dell’Approdo, domenica il corteo storico a Nettuno

Anche quest’anno, nonostante un tempo non troppo benevolo, Nettuno si è trasformata in una cittadina rinascimentale per celebrare l’approdo della statua lignea della Madonna delle Grazie. L’appuntamento, come sempre suggestivo e frequentatissimo, si è tenuto ieri, venerdì tre maggio, e terminerà domenica 5 maggio 2019 con “La meravigliosa storia dell’Approdo del 1550” la consueta rievocazione storica organizzatata dall’Associazione La Stella del Mare insieme al Comune di Nettuno.

Si tratta di una nutrita kermessericca di appuntamenti, dove non mancheranno centinaia di figuranti in costume, sbandieratori, tamburi, cavalieri a cavallo, spettacolari giochi pirotecnici, esibizioni di falconeria, performance teatrali e di danza, approfondimenti culturali, concerti, a cui parteciperanno i più prestigiosi gruppi storici del Lazio e importanti ospiti dall’Italia e dall’Europa, venuti ad omaggiare la nostra splendida cittadina: la Federazione Manifestazioni Storiche del Lazio, la Federazione Italiana Giochi Storici, la Confederazione Europea Feste e Manifestazioni Storiche.

Dopo l’approdo di venerdì sera con la statua della Madonna delle Grazie arrivata intorno alle 21 e trasportata da una piccola barca a remi governata da marinai in costume d’epoca si riprende domenica con un momento di approfondimento culturale: alle 11 presso l’Hotel Astura vi sarà una Conferenza sull’”Evoluzione del costume storico dal Medioevo al Rinascimento”, tenuta dallo storico Clemente Marigliani.

Si proseguirà alle 16,30 con il 3° Raduno Regionale delle Manifestazioni Storiche del Lazio cui parteciperanno decine di gruppi storici provenienti da tutta la regione: le città di Anzio, Anagni, Cave, Genazzano, Carpineto Romano, Sermoneta, Cori, Palestrina, Priverno, Vallecorsa, Roccantina, Paliano, Norma e Subiaco.

Musiche e danze riempiranno le piazze con il coinvolgimento delle scuole di danza Gemy Schoole I primi passi, mentre il gruppo di musica folk proveniente da Ferrara, I Cisalpipers, suoneranno cornamuse e strumenti rinascimentali. Gli Sbandieratori di Artena e i Tamburini di Rocca Anticasi esibiranno itineranti per le piazze.

I saltimbanchi de “I Giullari del Diavolo”verranno appositamente da Foligno per incantare le strade di Nettuno con i loro numeri di giocoleria, esibizioni con il fuoco, acrobatica e musica dal vivo, trascinando lo spettatore in un’atmosfera magica, in un gioco fuori dal tempo. Ma lo spettacolo ci sarà anche sui cieli nettunesi: La Compagnia dei Falconieri Romaniorganizzerà degli spettacoli di falconeria,dove uccelli rapaci di varie tipologie come falchi, aquile e avvoltoi si esibiranno in delle prestazioni a volo libero, sotto la guida di falconieri addestrati.

Il grande Corteo Storico, formato da oltre seicento figuranti in costume rinascimentale partirà alle 18,30 dal Santuario e si snoderà lungo tutto il lungomare fino ad arrivare alla Chiesa di San Giovanni per rendere un ultimo omaggio alla Madonna delle Grazie, patrona della città.

La “Meravigliosa storia dell’approdo del 1550” vuole promuovere la riscoperta e la valorizzazione della storia del territorio nettunese rievocando un evento che rappresenta un momento significativo della storia rinascimentale della città.