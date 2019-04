Regione Lazio, Smeriglio candidato alle Europee: Daniele Leodori nuovo vicepresidente

Le elezioni europee portano a un cambio anche in Regione Lazio. Il numero 2 del Governatore Nicola Zingaretti, Massimiliano Smeriglio, sarà tra i candidati del Partito Democratico nella circoscrizione III dell’Italia Centrale. Il ruolo di vicepresidente è stato quindi affidato al presidente del consiglio regionale Daniele Leodori, figura politica molto conosciuta anche sul territorio di Anzio e Nettuno in cui è sempre molto presente come referente regionale del Pd.

“Questa mattina – ha dichiarato Leodori – ho rassegnato le dimissioni da presidente del Consiglio regionale: ringrazio Nicola Zingaretti per la fiducia accordatami e Massimiliano Smeriglio per il brillante lavoro svolto. Ringrazio i dipendenti del Consiglio, i colleghi, e tutti gli uffici che mi hanno permesso di svolgere questo incarico nel migliore dei modi. Sono onorato di entrare in Giunta come vicepresidente, anche per supportare Zingaretti in questa nuova avventura dove si è imbarcato (e ha imbarcato tutti noi). In questi sei anni da presidente del Consiglio ho cercato di essere un presidente normale, disponibile nei confronti di tutti e dell’Aula. E spero di ripetere queste condizioni nella nuova avventura che ci aspetta”.