Il Lazio protagonista al Vinitaly, Nettuno premiata con due vini Dop

“Ben 12 vini del Lazio sono stati inseriti nella “5StarWines -The Book 2019”, la selezione annuale dei migliori vini, organizzata da Vinitaly e stilata da esperti internazionali selezionatati tra Master of Sommelier, diplomati WSET, Master of Wine, VIA expert, ambassadors, rinomati enologi, e giornalisti. Un plauso e un ringraziamento a tutte le aziende che hanno ricevuto il meritato riconoscimento per il lavoro svolto con grande passione e professionalità. Buon lavoro a loro e a tutte le aziende della nostra regione presenti al Vinitaly; eccellenti rappresentanti e interpreti di un Lazio che produce qualità e innovazione”.

Lo dichiara in una nota l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

Di seguito l’elenco dei vini selezionati:

LAZIO IGP BELLONE “ANTHIUM” 2018 CASALE DEL GIGLIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – LE FERRIERE (LT)

ROMA DOP BELLONE 2018 AZ.AGR. CASA DIVINA PROVVIDENZA – NETTUNO (RM)

ROMA DOP BELLONE 2017 AZ.AGR. CASA DIVINA PROVVIDENZA – NETTUNO (RM)

CESANESE DEL PIGLIO DOCG “CAMPANINO” 2018 L’AVVENTURA – PALIANO (FR)

LAZIO IGP ROSSO “MATER MATUTA” 2015 CASALE DEL GIGLIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – LE FERRIERE (LT)

CANNELLINO DI FRASCATI DOCG 2016 AZIENDA AGRICOLA VILLA SIMONE – MONTE PORZIO CATONE (RM)

LAZIO IGP BIANCO “ANTINOO” 2017 CASALE DEL GIGLIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – LE FERRIERE (LT)

LAZIO IGP BIANCO PASSITO “APHRODISIUM” 2016 CASALE DEL GIGLIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – LE FERRIERE (LT)

LAZIO IGP PETIT MANSENG 2018 CASALE DEL GIGLIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – LE FERRIERE (LT)

LAZIO IGP VIOGNIER 2018 CASALE DEL GIGLIO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. – LE FERRIERE (LT)

LAZIO IGT ROSSO “I QUATTRO MORI” 2014 CASTEL DE PAOLIS 2015 AZIENDA AGRICOLA S.R.L. – GROTTAFERRATA (RM)

MAREMMA TOSCANA DOC VERMENTINO “BURATTINI” 2018 AZIENDA GUIDO F. FENDI SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. – ROMA (RM)