Le ragazze del servizio civile chiudono il servizio alla Proloco con una lettera

I volontari della Proloco città di Anzio hanno scritto una lettera al termine del loro esperienza di servizio civile, eccola di seguito:

Siamo giunte al termine della nostra esperienza quali Volontarie del Servizio Civile Nazionale che ci ha visto impegnate dal 10 gennaio 2018 al 9 gennaio 2019 c/o la Pro Loco “Città di Anzio” per la realizzazione di 3 progetti, che hanno avuto come obiettivo principale la riscoperta delle tradizioni Anziati e la valorizzazione del Patrimonio culturale della nostra Città. Nel corso di questo anno, abbiamo svolto attività di ricerca e progettazione con la coordinazione dell’OLP (Operatore Locale di Progetto), Federica Nicolò, e la consulenza storiografica dei Soci Arrigo Cecchini e Franco Salomoni, del Prof. Clemente Marigliani e della Prof.ssa Maria Lozzi Bonaventura. L’azione di tutela e valorizzazione della nostra Città, inoltre, è stata possibile grazie all’utilizzo delle risorse strumentali ed economiche messe a disposizione dalla Pro Loco. I tre progetti, presentati dall’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), approvati e finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati realizzati dai seguenti Volontari:

Marzia De Lorenzo e Giulia Perfetti: “I Beni culturali materiali nell’identità del Lazio“, che intende riscoprire la storia di uno dei Beni culturali della nostra Città per capire in che modo abbia contribuito allo sviluppo della nostra identità collettiva. Nello specifico, è stato preso in esame il Paradiso sul Mare, ne è stata descritta la struttura architettonica e ricostruita la storia per comprendere come l’edificio abbia contribuito allo sviluppo dell’identità balneare che caratterizza la nostra Città.

Federica Masinelli: "Testimonianze del passato e costruzione del futuro", che mira alla tutela del passato come base imprescindibile per la crescita e lo sviluppo futuri. L'attenzione si è quindi focalizzata sull'area di Tor Caldara, interessata fin da età antichissima dalla presenza dell'uomo grazie alla presenza dei giacimenti sulfurei; ne sono una testimonianza i resti della villa romana di età imperiale e della torre costruita nel XVI secolo per la difesa della costa. Nella seconda metà del XX secolo, l'area è stata trasformata dalla Regione Lazio in Riserva Naturale e, sulla base di questa realtà, ne è stato ipotizzato l'inserimento nel percorso del Cammino della Transumanza "Anzio-Jenne".

Per la realizzazione di questi progetti di ricerca, abbiamo seguito corsi di Formazione organizzati dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), effettuati da esperti del settore, ad Artena (Roma) e Palestrina (Roma), con relative attestazioni, nonché lezioni specifiche svolte c/o la sede della Pro Loco da Formatori Specifici qualificati. Gli argomenti trattati sono stati molteplici: conoscenza dell’Ente Pro Loco, Storiografia e Beni Culturali, Marketing e Comunicazione, Informatica ecc.

L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) è l’organismo associativo che raccoglie e coordina le circa 6.000 Pro Loco sparse su tutto il Territorio Nazionale, i cui Soci sono tutti Volontari, professionisti e gente comune che scelgono di dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie al lavoro delle singole Pro Loco.

Accanto alla valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale, materiale e immateriale, delle realtà locali all’interno delle quali ciascuna Pro Loco opera, l’Unpli si propone anche come Ente per la realizzazione dei progetti previsti dai bandi di Servizio Civile Nazionale.

Attualmente il Servizio Civile, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la legge 64 del 2001 e che dal 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è una realtà consolidata; ha tra i suoi obiettivi principali la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani dai 18 ai 28 anni, attraverso l’educazione alla Cittadinanza Attiva e mediante una progettazione che favorisca la possibilità di crescere e di essere più efficaci sul territorio nella promozione dei valori dell’appartenenza, della solidarietà sociale, della cultura e delle tradizioni delle popolazioni locali.

Dall’esperienza maturata in questo anno possiamo dire di aver contribuito attivamente alla valorizzazione della nostra Città, che deve essere continuamente salvaguardata in tutti i suoi aspetti (culturale, storico, economico, enogastronomico, archeologico ecc…), di aver espletato al meglio le nostre funzioni al servizio della Cittadinanza e dei turisti e di aver lavorato con impegno ai progetti che ci sono stati assegnati.

Ad una prima impressione sembra che tutto si riduca alla realtà di un semplice ufficio informativo, ma per noi la Pro Loco è stata molto di più: è stato un luogo in cui ci siamo sentite a casa, che ci ha accolto a braccia aperte e fatto vivere emozioni uniche e indimenticabili in un anno durante il quale siamo cresciute dal punto di vista personale e professionale. In questa occasione intendiamo ringraziare il Consiglio Direttivo della Pro Loco “Città di Anzio” per averci permesso, in seguito ad un bando di selezione, di poter prendere parte come Volontari al Servizio Civile Nazionale, ma in modo particolare i soci Arrigo Cecchini, Franco Salomoni e la nostra O.L.P. ( Operatore locale di progetto) Federica Nicolò per averci accompagnato e sostenuto nel corso di questo anno.

Un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi Volontari che dal 20 Febbraio 2019 sono entrati a far parte della grande famiglia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, in particolare della Pro Loco “Città di Anzio”.

Ricordiamo che la sede della Pro Loco “Città di Anzio” si trova in via Mimma Pollastrini, 5 ad Anzio ed è aperta dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 18, la Domenica dalle 9,30 alle 12,30.

Il numero di telefono è 06/9831586, il sito internet www.prolococittadianzio.it, l’indirizzo e-mail info@prolococittadianzio.it.

