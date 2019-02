“Lascia un libro prendi un libro” all’Olimpo dello Svapo a Nettuno

Presso il Negozio “L’Olimpo Dello Svapo” attivato il servizio “lascia un libro prendi un libro”, ovvero il così detto “bookcrossing”. Il fenomeno del bookcrossing, ormai esistente in tutto il mondo, affonda le proprie radici nell’antica Grecia; il filosofo Teofrasto, discepolo di Aristotele, aveva l’usanza di mettere dentro delle bottiglie di vetro alcuni scritti per poi abbandonarli in mare nella speranza che qualcuno le trovasse e le leggessi. Lo scopo dell’iniziativa è la libera e gratuita condivisione di libri attraverso la formula, lascio un libro, prendo un libro. All’interno de “L’Olimpo dello Svapo”, situato a Nettuno in via Vittorio Veneto 105, il titolare ha installato una libera libreria dove chiunque può lasciare i propri libri e prenderne altri presenti, il tutto a titolo gratuito.

“Il mio scopo – dice il titolare dell’attività – è quello di invogliare lo spirito di condivisione e di sapere all’interno del nostro territorio, senza spendere una fortuna, anzi a costo “zero.” continua – Spesso vengo a sapere di amici o conoscenti costretti a gettarli via a causa del poco spazi; altri invece lamentarsi per il prezzo elevato di alcuni libri”. “All’interno sarà allestita una libreria, chiunque potrà venire a donare i propri libri e a prenderne altri presenti”. “Così – conclude – spero di invogliare quante più persone possibile a leggere con lo spirito della condivisione e nello stesso tempo con risparmio di denaro”. I primi 50 libri sono stati donati dal titolare del negozio ed ideatore dell’iniziativa.

Il servizio sarà attivo a partire dal 19 febbraio prossimo; chiunque fosse interessato potrà recarsi presso il negozio per ulteriori informazioni. Il proprietario, infine, ricorda che saranno accettati solo libri di narrativa, escludendo testi scolastici, universitari, monotematici, enciclopedie, manuali. Buona lettura a tutti e gratis!