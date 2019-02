Taglio dell’erba e pulizia della strada a Nettuno, ecco tutti i divieti

Sono stati disposti dall’area ambiente e sanità dei lavori per il taglio dell’erba e la pulizie delle strade a Nettuno che verranno svolti nei giorni del 18, 20 e 22 febbraio. Le strade interessate saranno via Monte Rosa il 18 febbraio; via Don Minzoni, via Capitan Umberto Donati, via dei Latini, via Volturno, via Talenti e via Friuli il 20 febbraio, mentre il 22 febbraio toccherà al lato sinistro di via Don Minzoni, Via Talenti, via dell’Olmata (nel tratto tra piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e via Dell’Olmata), via Volturno ancora via Talenti (nel tratto tra via della Vittoria e via dell’Olmata). Sono stati istituiti i seguenti divieti:

Il giorno 18 febbraio, dalle 5 a fine lavori di pulizia della strada: Istituire il divieto di sosta, con rimozione, in via Monte Rosa, ambo i lati;

Il giorno 20 febbraio, dalle 5 a fine lavori di pulizia della strada:

Istituire il divieto di sosta, con rimozione, in via Don Minzoni, lato destro del senso di marcia consentito,, via Friuli, ambo i lati, via Donati, ambo i lati, via dei Latini; Il giorno 22 febbraio, dalle 5 a fine lavori di pulizia della strada:

Istituire il divieto di sosta, con rimozione, in via Don Minzoni, lato sinistro del senso di marcia consentito, via dell’Olmata, ambo i lati del tratto compreso tra piazza Cav. di V. Veneto e via Talenti, in via Volturno, ambo i lati, in via Talenti, ambo i lati del tratto compreso tra via della Vittoria e via dell’Olmata.