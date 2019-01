Federazione Motociclistica Italiana, premiato Carmelo Vittorino di Nettuno

Domenica 20 gennaio si sono tenute le premiazioni Regionali Lazio della Federazione Motociclistica Italiana. In questo contesto sono stati premiati tutti i piloti ed i motoclub laziali che si sono distinti nella stagione 2018 a livello nazionale ed i vincitori dei campionati regionali. Il presidente del Motoclub Masterbike di Nettuno Carmelo Vittorino nell’occasione è stato premiato per il suo primo posto nel campionato Italiano Velocità in Salita epoca Gruppo 5 Supermono aggiudicandosi anche il titolo regionale. Il pilota soddisfatto del risultato ottenuto ringrazia in particolar modo Luciano Galassetti per lo studio ed il lavoro effettuato sullo scarico del mezzo con cui ha corso, e si prepara per la nuova stagione ad affrontare una categoria superiore ed ancora più impegnativa. A lui vanno i complimenti del consigliere regionale Massimiliano Mastracci e del delegato della provincia di Latina Lino Fasolilli.