La campionessa Vezzali conquista Anzio: “Date sempre il massimo”

di Mirko Piersanti

Erano in tantissimi ieri pomeriggio per assistere alla presentazione del circuito europeo under 17 di fioretto, una manifestazione tutta dedicata ad uno degli sport più importanti a livello nazionale: la scherma. L’evento si è svolto presso la sala consigliare di Villa Sarsina ad Anzio, in questa occasione erano presenti: il presidente CR Lazio Claudio Fontana, il presidente del Circolo SchermaAnzio Anna La Guardia, il sindaco di Anzio Candido De Angelis, l’assessore alle politiche delle attività produttive, del turismo e dello spettacolo Valentina Salsedo, l’assessore alla cultura di Anzio Laura Nolfi, diversi consiglieri comunali e tanti atleti giovani e tecnici locali che praticano lo straordinario sport della scherma. A rendere la giornata ancor più emozionate è stata la presenza di una delle più grandi atlete italiane, Valentina Vezzali che è stata vincitrice di importanti gare disputate alle olimpiadi, ai mondiali, agli europei ma vincitrice anche di importanti competizioni nazionali. Attualmente la pluricampionessa è vice presidente della sezione scherma del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e consigliere federale. La gara del Circuito Europeo Under17 di fioretto maschile e femminile, che si disputerà a Roma, è una competizione di grande prestigio e dagli importanti valori tecnici. Sulle sedici pedane installate presso il Centro Tecnico Fib, location ormai consolidata per la scherma, si confronteranno molti tra i migliori fiorettisti del panorama mondiale nella categoria Under17. La prima edizione di questo grande evento, che si è svolta l’anno scorso ed è stata presentata a Cassino, ha riscosso un grande successo di pubblico e partecipanti. Infatti sono stati tantissimi i ragazzi provenienti da ogni parte del mondo che hanno voluto dire la propria in questa competizione. Quella di quest’anno si svolgerà sabato 26 e domenica 27 gennaio sempre a Roma, grazie all’impegno del Circolo Scherma Anzio che curerà l’organizzazione della manifestazione congiuntamente al Comitato Regionale FederScherma Lazio. Secondo i relatori questa nuova edizione conterà circa 400 atleti provenienti da 40 nazioni, tutti quanti avranno un solo obiettivo in testa: quello di portare a casa il primo posto. “In questa giornata devo fare i complimenti a tutti – ha affermato la pluricampionessa Valentina Vezzali – questa gara è un circuito europeo under 17 ma è aperto a tutti i paesi del mondo, tant’è che lo scorso anno hanno partecipato anche russi, americani e asiatici, insomma è stata molto partecipata. Il circuito europeo è una gara che coinvolge i giovani, io oggi sono qui in veste federale e sono felice di avere persone che attraverso la passione e la volontà riescono a organizzare manifestazioni importanti e farlo bene. Io ho iniziato a praticare la scherma da bambina, sognavo di diventare fortissima e di arrivare a partecipare alle olimpiadi e vincerle. Siamo nati nel paese giusto perché la nostra Italia nella scherma è la nazione che vince più di qualunque altro sport, noi abbiamo inoltre una caratteristica innata che molti altri paesi non hanno: oltre alla tecnica nei momenti difficili tiriamo fuori quell’estro che ci permette poi di compiere imprese magiche. E’ bellissimo vedere tantissimi bambini a questo incontro, mi auguro che possiate venire a questa gara. Il mio sogno era quello di arrivare alla sesta olimpiade, nella mia vita mi sono sempre posta dei traguardi sempre più importanti. Quando raggiungi un obiettivo, subito ce n’è un altro da conquistare. Lo sport mi ha dato tantissimo, ho partecipato a cinque olimpiadi e ho vinto nove medaglie olimpiche poi nella mia carriera ci sono anche mondiali, europei e italiani, ho sempre gareggiato ad alti livelli dando il massimo in ogni gara. E’ proprio li che sta il segreto, quando voi date il massimo alla fine i risultati arrivano da soli, oggi sono un dirigente federale e sto iniziando un nuovo percorso che forse è ancora più difficile, ci deve essere una dirigenza e una Federazione che deve permettere ai propri atleti di poter emergere e da un punto di vista dirigenziale io mi sono introdotta in questo percorso difficile però la scherma mi ha dato tanto e ho iniziato a lavorare con i giovani. Sono davvero contenta, voi siete il futuro della scherma, il presente c’è ed è molto forte, ma voi dovete un giorno prendere l’eredità dei nostri grandi campioni che tra qualche anno andranno a Tokyo e sicuramente ci regaleranno delle grandissime emozioni. E’ bellissimo conoscere i giovani, a farli crescere, ma soprattutto sono bellissime le parole del sindaco che a breve verrà inaugurato un palazzetto dello sport”. Terminati i discorsi, la Vezzali ha risposto alla domande dei giovanissimi atleti di scherma anziate, ha scattato foto con loro e firmato degli autografi. Successivamente si è svolta una esibizione dove i bambini del Circolo Scherma di Anzio si sono affrontati l’uno contro l’altro mostrando a tutti i presenti le loro abilità in questo sport che li sta vedendo crescere e diventare maturi. Gli sponsor di questo evento sono stati: CubaCafè, Baia di Ponente, Ottica Tulli, Assicurazioni Gatti Daniele, GBR Elettroforniture e Gioia Bus.