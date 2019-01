Porto di Anzio, approvato il Regione l’odg sulla decadenza della concessione

E’ stato approvato in Regione Lazio l’ordine del giorno sulla possibile decadenza della concessione demaniale alla Capo d’Anzio per la realizzazione del nuovo porto di Anzio. Questo atto segue la mozione presentata dal partito democratico, nella fattispecie dai consiglieri Eleonora Mattia e Emiliano Minnucci.

“Abbiamo riformulato un ordine del giorno che – fanno sapere Minnucci, Mattia e Daniele Ognibene, capogruppo di Liberi e Uguali – fissa tre fasi importanti per risolvere la questione della realizzazione del nuovo porto commerciale e turistico di Anzio, finora disattesa per le gravi inadempienze nella concessione demaniale n.6586 del 21 settembre 201. Nella sostanza – spiegano Mattia, Minnucci e Ognibene – l’odg approvato impegna il presidente e la Giunta ad istituire un tavolo tecnico, insieme al Comune di Anzio, per valutare la fattibilità del progetto; la messa a ruolo di tutti i mancati pagamenti della società Capo d’Anzio Spa all’agenzia del demanio e l’attenta valutazione di condizioni e modalità per giungere alla decadenza della concessione in essere, a tutela di Anzio e di tutto il territorio. In questo mese – sottolinea la Mattia – insieme alla Giunta e ad alcuni colleghi consiglieri abbiamo lavorato per ripristinare in tempi brevi le condizioni di regolarità, consapevoli che ogni inadempienza del concessionario continua a produrre danni, non solo economici, per le comunità locali e per la Regione Lazio”.