Accuse e repliche sul Natale, frattura tra le due Proloco di Nettuno

Comunicato alla città di Nettuno, e al Commissario Straordinario Bruno Strati. Inizia così la nota stampa dell’Associazione che replica ad una serie di accuse e polemiche pubblicate in questi giorni sulla stampa locale e sui social.

“La Pro Loco Forte Sangallo è un’Associazione che promuove turismo, non impegnata politicamente e che non cerca consensi, per rispetto dell’indole dei suoi associati, non ama dare il via a polemiche, prendere parte a dibattiti social, fatti di accuse volgari e infondate o dare voce a chiacchiere di paese. Oggi, a causa del fango mediatico che ci è stato buttato addosso, in qualità di singoli membri e di Associazione, ferma restando la titolarità di ognuno di noi di tutelarsi in sede legale, intendiamo fare chiarezza sul nostro operato per chiarire la nostra posizione nei confronti dei cittadini e commercianti che ci hanno dato fiducia e del Commissario Prefettizio Bruno Strati con cui abbiamo collaborato in un clima di stima e fiducia che pensiamo reciproca.

La Pro Loco Forte Sangallo nasce nel 2014 con Determina dirigenziale R.U.7215 del 23/12/2014 da parte della Provincia di Roma, unico organo autorizzato a rilasciare il titolo di Pro Loco. Questa attestazione è certificata dall’Elenco regionale delle proloco del Lazio, pubblicato sul sito della Regione. A tutela della nostra credibilità diffidiamo chiunque a continuare a sostenere il contrario con illazioni e false informazioni. La Pro Loco Forte Sangallo e i sui componenti, si riservano di promuovere eventuali azioni giudiziarie nelle opportune sedi, a tutela del buon nome e della propria immagine.

Iniziamo la nostra attività nell’anno 2015, quando Nettuno era commissariata, intervenendo in un momento in cui era evidente la paralisi della gestione della città, ed ancor più della promozione turistica, fino ad allora latitante, compito primario di una Proloco. Sulla base del grande lavoro realizzato per il Natale 2018 si può certamente criticare la Pro Loco Forte Sangallo per aver allungato i tempi di allestimento, o anche sul risultato finale, ma restiamo sconcertati dai toni imbarazzanti utilizzati da chi ha invece voluto lanciare accuse e sollevare dubbi sulla buonafede e l’onestà degli Associati e dell’Associazione, sulla capacità di spendere al meglio risorse pubbliche e private, a beneficio di tutti noi.

Ricordiamo a tutti i cittadini che gli eventi organizzati sono finanziati per una parte dall’Amministrazione e per l’altra parte da fondi privati, certificati da apporti dei soci, dei sostenitori commercianti, degli sponsor e dai tesseramenti. Ogni centesimo sarà rendicontato da fatture e bonifici. Per quanto riguarda i lavori commissionati dalla Pro Loco Forte Sangallo è ben inteso che ci avvaliamo in piena nostra libertà soprattutto dei nostri soci e sostenitori per poter abbattere costi ed ottenere maggiori risultati di qualità e professionalità. Entrando nello specifico dell’organizzazione per l’evento Natalizio: l’organizzazione delle luminarie, su richiesta di un gruppo di commercianti, avveniva a partire dalla metà di ottobre, concludendo il percorso di informazione e adesione l’8 novembre. Con il poco tempo rimasto abbiamo fatto il possibile per poter realizzare le luminarie nel tempo previsto, cosa che è riuscita al 70% per l’8 dicembre, il completamento delle luminarie è avvenuto il 18 dicembre, anche a causa di condizioni meteo avverse. Nel frattempo abbiamo avuto controversie con la ditta appaltatrice, rendendoci conto, i primi di dicembre, della non soddisfacente esecuzione dei lavori, abbiamo provveduto in emergenza a integrare con altro materiale. Nonostante le difficoltà a cui abbiamo ovviato con un impegno estremo in prima persona, non troviamo giustificazioni al vile attacco organizzato a mezzo social, da un gruppetto di persone, politicamente impegnate che in evidenza ci percepiscono come avversari che, senza scrupoli, hanno messo alla gogna tutta l’organizzazione Forte Sangallo, nel tentativo di infangare tutto il buon lavoro fatto fino ad ora con sacrificio e impegno. La cosa più vergognosa è stata quella di creare un clima d’odio e diffidenza assolutamente ingiustificato in un periodo in cui dovrebbero regnare ben altri sentimenti. Ci preme ribadire che la Pro Loco Forte Sangallo e i suoi associati hanno sempre lavorato ed agito per il bene comune, in piena libertà ed autonomia intellettuale e senza lacci politici o di interessi economici o materiali, spinti da un alto senso civico. Con questo comunicato si intende ringraziare chi ci ha difeso sul social e chi, in separata sede, ci ha voluto comunque esprimere la propria solidarietà e soddisfazione. La difficile situazione sociale di Nettuno e il clima preelettorale sta avvelenando quello che avrebbe potuto e dovuto essere un civile confronto. Nettuno non merita questo. Quello che sta succedendo alla Pro Loco Forte Sangallo e ai suoi membri potrebbe succedere a chiunque venga percepito come ‘nemico’, da chi ha mire politiche e che cerca di distruggere quanto di buono si sta facendo per continuare a fare i propri personali interessi con i beni pubblici. La Pro Loco Forte Sangallo che non ha fonti di finanziamento derivanti dall’utilizzo di beni pubblici, mentre la Proloco Nettuno gestisce l’omonima spiaggia, i cui utili – lo ricordiamo – dovrebbero essere utilizzati interamente per la promozione turistica. Ora chiediamo al consiglio direttivo della Proloco Nettuno ed al suo presidente di fornire alla città i giustificativi delle manifestazioni promosse negli ultimi quattro anni nella città di Nettuno, nel principio della massima trasparenza che deve riguardare tutti noi, come ribadito in data odierna dal suo Presidente. Vorremmo poi confrontare gli eventi organizzati e le spese sostenute dalle due Proloco, a fronte del medesimo finanziamento ottenuto dal Comune di Nettuno. Al confronto siamo aperti in ogni momento. Sia chiaro che visto il comportamento della Proloco Nettuno e del suo Presidente non in linea con i nostri principi, riteniamo esaurito il rapporto di collaborazione con la suddetta Associazione. Ringraziamo il Commissario Strati, che pur non essendo di Nettuno ha dimostrato più di tanti Nettunesi di conoscere la storia di questo territorio, di comprenderne la bellezza e le potenzialità e di avere a cuore il suo bene. Auguriamo un felice anno nuovo alla Città di Nettuno ed ai sui Cittadini. Pro Loco Forte Sangallo”. La nota è a firma del Direttivo.