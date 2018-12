Bus bloccato anche su via Gramsci a Nettuno, la Polizia locale multa tutti

Nel giro di poche ore sono due i bus rimasti bloccati a Nettuno a causa della sosta selvaggia in alcuni punti cardine della città che ha molte strettoie. Dopo il caos che si è creato in piazza cavalieri di Vittorio Veneto, che ha bloccato via Cavour, la Polizia locale di Nettuno è dovuta intervenire anche su via Gramsci, la via di accesso alla città. Poco prima del Belvedere, alcune vetture che si sono fermate dove non si poteva hanno bloccato un mezzo del Cotral e con lui tutte le persone che erano dietro e stavano cercando di raggiungere il centro cittadino. La Polizia locale ha multato tutti e rintracciato i conducenti per far sposare le vetture in fretta.