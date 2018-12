Paradiso sul mare, bocciato l’emendamento di Silvestroni per il recupero

“Il Paradiso sul Mare, lo storico Casinò di Anzio e teatro di prestigiosi set cinematografici, è uno splendido palazzo in stile Liberty oggi purtroppo vittima dell’abbandono e del degrado.

La riqualificazione di questa struttura potrebbe rappresentare un significativo rilancio dell’economia, sopratutto legata al turismo, del litorale sud della provincia di Roma. Per questo ho ritenuto di presentare un emendamento al Decreto Fiscale in cui ho chiesto che gli interventi previsti per il rilancio di Campione d’Italia vengano estesi anche al comune di Anzio e al suo casinò chiuso da tempo. La commissione Finanze lo ha dichiarato ammissibile ma poi successivamente ed inspiegabilmente bocciato. Non si riesce a comprendere infatti per quale ragione una misura efficace per la Lombardia non possa essere presa in considerazione per il Lazio. Chiaramente io non mi arrendo. Il Paradiso sul Mare deve riaprire: la battaglia per il rilancio economico, turistico e commerciale del litorale sud è appena iniziata”, lo ha dichiarato in una nota il deputato e capogruppo in Commissione Attività Produttive di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.