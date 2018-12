Intimidazioni all’Editore Reguiz, la solidarietà di stampa e politica

La notizia dell’episodio di intimidazione all’Editore di Nettuno Daniele Reguiz, che edita il Clandestino, Youngtv e impegnato in politica con il Pd, dopo la pubblicazione del fatto di cronaca ha scatenato tante reazioni di affettuosa solidarietà, tra i cittadini, i colleghi della stampa, e la classe politica. Di seguito le parole di sostegno giunte in Redazione che ci hanno fatto sentire il calore di chi ci ha dedicato un pensiero in un momento difficile. L’editore Reguiz ringrazia di cuore, uno ad uno, tutti coloro che lo hanno sostenuto sia pubblicamente che nella posta del giornale subissata di messaggi. Grazie a tutti.

***

“L’intimidazione subita da Daniele Reguiz, editore de Il Clandestino Giornale di Nettuno, è un fatto grave e non va sottovalutata. A lui va la mia solidarietà, nella speranza che possano essere individuati al più presto gli autori di un gesto così vile”.

Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre

***

All’editore locale Daniele Reguiz, va la convinta solidarietà e la vicinanza del consigliere Luca Brignone e di tutta Alternativa per Anzio. Episodi di intimidazione grave come questo vanno condannati, confidiamo nelle indagini in corso. Rimaniamo bastiti dall’ennesimo preoccupante episodio intimidatorio, che rivela il pesante clima che si respira nel nostro territorio.

Alternativa per Anzio

***

Desidero esprimere la mia profonda solidarietà e quella di tutto il PD al nostro amico e compagno Daniele Reguiz.

Il gesto offensivo e intimidatorio deve preoccupare l’intera cittadinanza.

Stiamo vivendo un periodo nel quale offese e attacchi sono all’ordine del giorno e questo non può essere “normale”.

Tali gesti meritano la ferma condanna per gli autori e la vicinanza incondizionata per chi li subisce.

Carla Giardiello, Segretaria PD Nettuno, Sez. Enrico Berlinguer

***

Gesto davvero inspiegabile sul litorale romano. Nelle scorse ore, a Nettuno, l’editore del sito web e – da un poco tempo – anche settimanale cartaceo “Il Clandestino”, oltre che dell’emittente televisiva regionale “Young Tv”, Daniele Reguiz, è risultato destinatario di un atto intimidatorio. A lui giunga unanime e sentita la solidarietà della Redazione di Latina Oggi.

***

Una busta contenente due cartucce di fucile è stata rinvenuta nei giorni scorsi nella buca delle lettere dell’editore del sito nonché dell’omonimo cartaceo “Il Clandestino”, a Nettuno. Un’intimidazione nei confronti di Daniele Reguiz editore per l’appunto oltre che de Il Clandestino anche dell’emittente televisiva “Young Tv”. h24notizie esprime solidarietà all’editore de il Clandestino ed ai colleghi.

***

I carabinieri stanno indagando sull’episodio che vede coinvolto l’editore de Il Clandestino e di Young Tv Daniele Reguiz al quale sono state fatte recapitare due munizioni di fucile, trovate nelle scorse ore nella cassetta della posta della sua abitazione. Un episodio rispetto al quale le forze dell’ordine sono chiamate a fare chiarezza dopo la denuncia di Reguiz. All’editore del Clandestino va la solidarietà della redazione del Granchio.

***

Atto intimidatorio nei confronti di Daniele Reguiz editore del giornale “Il Clandestino” e Yung TV, nonché personaggio attivo in politica (nel 2016 ha preso parte alle primarie del PD per la candidatura a sindaco di Nettuno). A lui la solidarietà della redazione di inliberuscita.

***

I proiettili sono qualcosa di serio e preoccupante. Gli insulti mai condivisibili. Può non piacermi il giornale edito da Daniele Reguiz e posso non essere d’accordo con quello che scrive Elisabetta Bonanni ma in questo momento sto dalla loro parte.

Giovanni Del Giaccio, giornalista