Regione Lazio, cerimonia per celebrare i volontari della Protezione Civile

Cerimonia ieri nella sala Tirreno della Regione Lazio, per la Giornata di Ringraziamento del Volontariato, un evento di grande emozione e partecipazione, che ha visto la presenza del presidente della Regione Francesco Rocca, di autorità istituzionali e di un pubblico commosso e riconoscente. L’incontro è stato un’importante occasione per celebrare l’impegno e il coraggio dei tanti volontari che, ogni giorno, con abnegazione e dedizione, contribuiscono a proteggere il nostro territorio e a garantire supporto alla comunità in situazioni di emergenza.

Alla cerimonia hanno partecipato il direttore regionale per l’Emergenza, Protezione Civile e NUE 112, Massimo La Pietra; il viceprefetto aggiunto di Roma, Maria Letizia Platania; il direttore del Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano; il Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabio Ciciliano, con un videomessaggio di saluto; il Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco Regione Lazio, Ennio Aquilino; il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma, Giuseppe Lopez.

Nel corso degli interventi è stata sottolineata l’importanza della sinergia tra volontariato e istituzioni nella gestione delle emergenze e nella prevenzione dei rischi.

Il loro coraggio e la loro dedizione sono un simbolo straordinario di altruismo e spirito di servizio, un esempio tangibile di come l’impegno per la sicurezza della comunità richieda spesso il più alto tributo personale” ha commentato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Un riconoscimento speciale è andato anche ad alcuni volontari che non potranno più essere impiegati in servizi operativi per limiti di età, dopo decenni di passione e servizio, in segno di gratitudine e ringraziamento.

I risultati confermano il Lazio come una regione all’avanguardia nella protezione civile, con un sistema di prevenzione e risposta che si è dimostrato sempre più efficiente ed efficace. La giornata si è conclusa con un intervento di Don Pietro Bongiovanni, cappellano della Protezione Civile, che ha ricordato l’importanza del servizio verso il prossimo, come gesto di amore e speranza: un messaggio che ha toccato profondamente tutti i partecipanti. All’evento era presente la Protezione civile di Nettuno.