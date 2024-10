Scontro tra un’auto e una bici a Nettuno in via Lombardia, ferita una ragazza

Scontro tra auto e bici a Nettuno, tra via Lombardia e via Borghese. Per motivi in corso di accertamento una ragazza

Scontro tra auto e bici a Nettuno, tra via Lombardia e via Borghese. Per motivi in corso di accertamento una ragazza a bordo di una bici è entrata in collisione con un’auto, all’altezza dell’incrocio tra via Lombardia e via Borghese. La giovane è finita per terra ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono attese l’ambulanza per i soccorsi e la polizia locale per i rilievi e per stabilire la dinamica e le responsabilità.