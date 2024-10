“Videocorto Nettuno”, il festival presente alla Festa del Cinema di Roma

Domenica 27 ottobre, nello spazio “Lazio Terra di Cinema”, il festival “Videocorto Nettuno”, giunto quest’anno alla ventinovesima edizione, ha presentato in una cornice prestigiosa quanto informale un po’ la sua carta d’identità: la passione con cui viene portato avanti dai tempi in cui era soltanto un gioco di una festa di compleanno del suo ideatore, Elvio Calderoni, tuttora direttore artistico assieme a Giulia Bartoli. Passione condivisa dal pubblico, dagli addetti ai lavori e dai numerosi amici convenuti alla Festa del Cinema di Roma per festeggiare insieme questo momento. Tra i presenti, Sydney Sibilia, che ha mosso i primi passi proprio a “Videocorto Nettuno”, risultando più volte vincente o piazzato, e che ha ricordato come l’emozione di vedere il film assieme alla platea del festival gli abbia fatto capire definitivamente che quella era la strada che doveva percorrere. Il regista, in queste settimane in primo piano grazie alla serie sugli 883 “Hanno ucciso l’uomo ragno”, ha ricordato l’originalità del premio del pubblico, un cornettone da 60 centimetri decisamente iconico per “Videocorto Nettuno” sin dalle primissime edizioni, e l’importanza di continuare a credere nei corti. Grande partecipazione anche per Graziano Diana, recordman dei presidenti della giuria delle ventinove edizioni con ben tre presenze, e per Alessio Vassallo, nelle sale in questi giorni con “Italo Calvino nelle città”, che esordì proprio a Nettuno, in concorso, per poi tornare più di una volta in giuria. Tra le altre presenze, quella di Lucilla Colonna, padrona di casa dei salotti pomeridiani del festival da almeno quindici anni che ha presentato alcune scene tratte dal suo corto “La città oltre il tunnel”, ispirato ai lavori di Fellini e Mastroianni, quella di Chiara Cerù per il Gruppo Poron, che ha parlato dell’importanza del rapporto tra cinema e impresa e, ovviamente, dello staff tecnico che sempre supporta “Videocorto Nettuno”. Nello stesso incontro, sono state rese note le date del trentennale: 22,23 e 24 agosto per un’edizione che si preannuncia imperdibile e che avrà luogo nella location dello stabilimento Pro Loco.

Fabiano Aureli