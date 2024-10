“Top Miss 2024” a Canazei, selezionata la nettunese Giada Belleudi

Dopo il successo ottenuto con il titolo di “Miss Mondo Lazio” 2023, la nettunese Giada Belleudi continua il suo percorso nel mondo della moda e della bellezza confermandosi un volto promettente nel settore. Quest’anno la giovane è stata scelta per partecipare, a Canazei, a “Top Miss 2024”, evento “Travel Model Experience” by TopMiss organizzato dal 2018 da “AProduction” in collaborazione con “Union Hotels” di Canazei che riunisce giovani talenti da ogni parte del nostro paese. Le ragazze saranno protagoniste per cinque giorni di riprese, foto e video nelle splendide locations di Canazei e della Val Di Fassa, con tappa al lago di Carezza. Ventiquattro ragazze protagoniste e quattro fotografi coordinati da Carmelo Tornatore, nelle vesti di direttore alle riprese, pronti ad immortalarle per promuovere le località di Canazei e della Val Di Fassa. Il 2023 è stato un anno fondamentale per Giada che ha conquistato il titolo di “Miss Mondo Lazio” grazie alla sua eleganza, alla bellezza naturale e alla capacità di farsi notare in ogni circostanza. Ora, con la partecipazione a “Top Miss 2024”, la ragazza potrà mostrare ancora una volta il suo talento e la sua determinazione dimostrando che il suo futuro nel mondo della moda è soltanto all’inizio. L’evento “Top Miss 2024” rappresenta per lei un’importante occasione per farsi conoscere a livello Nazionale e la location esclusiva di Canazei, nel cuore delle Dolomiti, aggiunge un tocco di fascino a questo evento eccezionale di fine anno. La sua partecipazione ha già acceso i riflettori su di lei con la certezza che Giada saprà distinguersi per la sua eleganza e il suo carisma. Canazei sarà per lei un’importante vetrina confermando il suo ruolo di volto emergente e rappresentando un passo significativo ulteriore nel suo promettente percorso professionale. Una cosa è certa: Giada Belleudi è pronta a conquistare nuove “vette” lasciando un segno in questo evento della moda e della bellezza.

Fabiano Aureli