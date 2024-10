Leodori, Pd Lazio: “La Regione tuteli i lavoratori della Capo d’Anzio”

“La situazione dei lavoratori della Capo d’Anzio, una questione che ho già sollevato in Consiglio Regionale tramite un’interrogazione mesi fa, resta allarmante. Le lavoratrici e i lavoratori continuano a vivere nell’incertezza, con il rischio concreto di perdere il proprio posto di lavoro. La Regione in tutto questo cosa fa? Nulla.

Serve prendere una posizione netta e mettere in campo tutte le misure necessarie per salvaguardare i posti di lavoro e garantire una soluzione concreta a tutte le famiglie coinvolte per ridare loro serenità. Noi, da parte nostra, continueremo a garantire il nostro massimo impegno per la tutela dei lavoratori”.

Lo scrive, in una nota, Daniele Leodori, segretario Pd Lazio e consigliere regionale.