Area sosta vicino al Santuario di Nettuno, chiesti i fondi alla Regione

Il Comune di Nettuno ha chiesto il sostegno della Regione Lazio per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area che si trova in prossimità del santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti, sequestrato alla criminalità ed entrato in possesso del comune.

La Regione ha pubblicato nei mesi scorsi un avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per “Beni confiscati e spazi di legalità”, che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 2,3 milioni di euro riservati ai Comuni del Lazio al cui patrimonio siano stati trasferiti i beni immobili confiscati alla criminalità. Possono essere presentati progetti fino a un importo massimo di 150mila euro e questi devono prevedere interventi edilizi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Nello specifico caso il Comune intende realizzare in zona un’area sosta in sicurezza e avviare le procedure di abbattimento del manufatto in cemento esistente, procedendo alla bonifica dell’area.