Le opposizioni: “Crisi in Regione, lavori fermi e Asl Commissariate

Le opposizioni in consiglio Regionale nel Lazio puntano il dito contro il Presidente Francesco Rocca per la situazione di stallo in cui si trovano le attività consiliari.

“Il Consiglio – scrivono in una nota stampa – non si riunirà nemmeno nelle prossime settimane per colpa delle irrisolte, ed evidentemente ancora irrisolvibili, divisioni all’interno della maggioranza di centrodestra e a breve ci sono scadenze importante per dare risposte ai cittadini, come l’approvazione del documento di programmazione economica. Senza considerare che manca un accordo sulle nomine Asl, tutte commissariate”. Questa la presa di posizione di Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D’Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista) che chiedono a Rocca di sbloccare la situazione.