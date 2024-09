Centrodestra in crisi alla Regione Lazio, salta la riunione dei capigruppo

E’ crisi in Regione Lazio con il gruppo di Forza Italia che ha disertato la riunione di giunta e la riunione dei capigruppo alla Pisana. Non è stato quindi possibile scegliere la data del consiglio regionale che, entro fine mese, deve approvare il Documento di programmazione economica (Def).

Ferme anche le commissioni, con assenze strategiche che riguardano esponenti di tutti e tre i partiti di maggioranza del centrodestra.

Come è noto Forza Italia, che dopo il voto ha fatto un’imponente campagna acquisti e oggi vanta una rappresenta di tutto rispetto in maggioranza, sente che il suo peso in giunta non sia adeguato alla nuova situazione.

Forza Italia punta alla presidenza del consiglio regionale, che vorrebbe dare a Pino Cangemi, passato di recente dalla Lega a Forza Italia. L’attuale presidente Antonello Aurigemma, in quita a FdI, potrebbe prendere in giunta il posto di Elena Palazzo assessore allo Sport, Aurigemma però non sembra intenzionato a cedere la presidenza.

Ma anche all’interno di Forza Italia ci sono malumori, poiché assessori e consiglieri ritengono che si stia dando troppo spazio alle richieste del solo Cangemi. La Lega, che ha perso pezzi su pezzi cerca di tenersi stretti i suoi spazi ma la tensione è ormai alle stelle e le attività della Pisana sono in stallo.