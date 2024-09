Videosorveglianza al Parco Palatucci, il Comune di Nettuno partecipa al bando

Il Comune di Nettuno ha preso parte al bando della Regione Lazio per ottenere un finanziamento che permetta di installare le telecamere di videosorveglianza in tutta l’area verde del parco Palatucci.

Per questo è stato presentato un progetto completo sulla base delle indicazioni del bando “Sicurezza in comune”.

L’Amministrazione comunale di Nettuno, intende valorizzare e riqualificare l’area interna del Parco Palatucci, oggetto di continui fenomeni di criminalità ed ha chiesto il finanziamento progettato dalla Regione “per la concessione di contributi agli enti locali, in conto capitale, al fine di promuovere interventi tesi a favorire il controllo del territorio, prevenire e contrastare fenomeni di inciviltà urbana e degrado, ridurre il rischio di esposizione di specifiche zone a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, recuperare e migliorare la qualità degli spazi pubblici, promuovere la rivitalizzazione degli stessi e la fruizione da parte della comunità locale, limitare il senso di insicurezza percepito dai cittadini”.

Il parco Palatucci, lo ricordiamo, è territorio di spaccio, di occupazione abusiva dei locali della piscina da parte di cittadini stranieri senza tetto. Di recente si è consumata una brutale aggressione ad un cittadino soccorso in gravi condizioni, la presenza delle telecamere avrebbe permesso di trovare i responsabili.