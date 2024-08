Manca solo una firma per la sfiducia del Sindaco di Pomezia Felici

Una sola firma, quella di un consigliere di opposizione civico in vacanza in Trentino, e il Sindaco di Pomezia Veronica Felici sarà sfiduciata. Domani mattina la situazione dovrebbe chiarirsi, quando sia il consigliere che il Sindaco, entrambi in ferie, torneranno in città.

Anche le dimissioni della prima cittadina sono già pronte e si tratta di ormai, di una questione di tempismo. Chi agirà per primo?

I nemici la Sindaca, li ha in casa. Esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega hanno già firmato la sfiducia e, insieme all’opposizione possono porre fine all’esperienza amministrativa di Pomezia facendo fare una pessima figura al centrodestra, capace di sabotarsi molto di più di quanto l’opposizione sia in grado di rappresentare un vero problema.

La Lega, fin dal primo minuto, ha dato del filo da torcere alla Sindaca, ma anche il suo partito non l’ha sostenuto come ci si sarebbe aspettato. Resta da capire se, in 24 ore, Veronica Felici sarà in grado di ricucire alcune situazioni, oppure se questa esperienza è ad un passo dal baratro.