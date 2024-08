Serie D, Anzio: a centrocampo ufficiale l’arrivo dell’ex Lazio Zitelli

Prosegue a ritmo serrato la campagna acquisti dell’Anzio in vista del prossimo campionato di Serie D. La società neroniana ha infatti, tramite un comunicato pubblicato sulle proprie pagine ufficiali, ufficializzato l’arrivo di un nuovo giocatore, si tratta tratta di Mauro Zitelli, centrocampista classe 2000, con un passato illustre nel settore giovanile della Lazio. L’ ex biancoceleste vanta già un’esperienza di prestigio con l’ Arezzo in Lega Pro e nell’ultima stagione ha indossato la casacca della Cynthialbalonga.