Zuccalà: “La Regione deve salvare il porto di Anzio e tutelare i lavoratori”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Regione Lazio, Adriano Zuccalà, ha parlato della vicenda relativa al Porto di Anzio. “Quello che sta accadendo in questi giorni ad Anzio ha dell’incredibile: la società Capo d’Anzio in liquidazione, lavoratori licenziati in tronco, attività portuali e di ormeggio bloccate. Che la situazione della partecipata che gestiva il porto fosse disastrosa era cosa nota: il M5S di Anzio denuncia da tempo la crisi in cui il malgoverno comunale degli ultimi 20 anni ha trascinato l’infrastruttura portuale, e anche qui in Regione, lo scorso febbraio, abbiamo presentato un’interrogazione proprio per conoscere le intenzioni politiche della maggioranza sulla gestione del porto. Da Rocca nessuna risposta e ora siamo arrivati a un punto di non ritorno, rischiando che la gestione del porto finisca nelle mani di qualche privato. Chiediamo al presidente di intervenire immediatamente facendosi carico della situazione, a partire da quella dei lavoratori. Il porto di Anzio è e deve rimanere un bene pubblico, da tutelare e mettere a sistema in una rete regionali di porti”.

Fabiano Aureli