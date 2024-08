Leodori Pd: Cosa fa la Regione per tutelare il personale della Capo d’Anzio?

E’ il consigliere regionale del Lazio Daniele Leodori ad aver presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente del consiglio regionale Antonio Aurigemma, sul Licenziamento dei lavoratori società Capo D’Anzio.

“Premesso che – si legge nel documento – la società Capo d’Anzio che gestisce il Porto di Anzio è in liquidazione; Considerato che: suddetta liquidazione ha comportato il licenziamento in tronco del personale che opera nel porto e questo impedisce, fra l’altro, di poter accompagnare alle proprie imbarcazioni chi ha sottoscritto regolari contratti creando grave nocumento all’immagine della città oltre che un danno economico; la società Capo d’Anzio era partecipata per il 61% dal Comune di Anzio e quindi a maggioranza pubblica; L’importanza che la concessione resti pubblica; Tenuto conto che: gran parte del tessuto economico della città di Anzio gravita attorno al suo porto e che lo stop dei servizi è arrivato in piena estate; Si interroga il Presidente e la Giunta Regionale per chiedere quali azioni intenda intraprendere per tutelare i lavoratori licenziati dalla società Capo d’Anzio e, in generale, tutti gli operatori economici del porto”.