Secondo centro commerciale a Santa Barbara, il Tar dà ragione al Comune

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio si è espresso in favore del Comune di Nettuno, sul ricorso presentato dai rappresentanti legali della 3heads Srl, la società che voleva realizzare un secondo centro commerciale in zona Santa Barbara, dove da poco è stato realizzato il supermercato Lidl.

La società chiedeva al Tar di sospendere la decisione dell’Area Urbanistica che ha negato l’attestazione di permesso a costruire presentata il 30 novembre del 2021.

Il Tar non ha concesso la richiesta cautelare di sospensiva del procedimento non ravvedendo “danni gravi o irreparabili e possibili perdite patrimoniali”.

Ora la discussione dovrà entrare nel merito ma l’orientamento sembra chiaro. L’Ufficio urbanistica, tra l’altro, era pronto a valutare una progettazione che prevedesse un ristoro per la comunità dalla realizzazione della cubatura, come l’investimento in un impianto sportivo per i giovani o similari. Su questo fronte non c’è stata apertura al dialogo.