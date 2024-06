Zuccalà M5s: “Avviato l’inter del monumento naturale per la Villa di Nerone”

“Una bella vittoria per la comunità di Anzio e per l’intera regione Lazio l’avvio del procedimento per l’istituzione del monumento

“Una bella vittoria per la comunità di Anzio e per l’intera regione Lazio l’avvio del procedimento per l’istituzione del monumento naturale ‘Villa e Grotte di Nerone’. Non possiamo che essere soddisfatti: la tutela e la salvaguardia di aree così preziose dal punto di vista ambientale, paesaggistico e archeologico è da sempre una battaglia del Movimento 5 Stelle. Le nostre continue interrogazioni e sollecitazioni hanno funzionato: Anzio avrà finalmente il suo monumento naturale, sito archeologico e naturalistico di inestimabile valore, da troppo tempo esposto ai rischi del dissesto idrogeologico e della mala politica. Con l’avvio dell’iter si garantirà non solo la conservazione, integrità e sicurezza dell’area, ma anche la promozione e la realizzazione di interventi educativi e di valorizzazione del monumento naturale”, queste le parole del capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà.