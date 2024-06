Tecnoservice di Riccardo Basile a Nettuno, qualità e convenienza

Qualità certificata e convenienza a Nettuno, in via Vittorio Veneto al civico 131, al negozio Tecnoservice di Riccardo Basile.

Informazione pubblicitaria

Qualità certificata e convenienza a Nettuno, in via Vittorio Veneto al civico 131, al negozio Tecnoservice di Riccardo Basile.

L’azienda è certificata IMQ-FGAS.

Tecnoservice è Tecnoinox point e Bertazzoni store, propone ai suoi clienti elettrodomestici innovativi ed ha un’esposizione di attrezzature professionali per ristoranti e pizzerie.

offre ai clienti un’assistenza rapida e il servizio di ricambi e accessori.

Una certezza e un punto di riferimento per chi ha un’attività commerciale e non solo.