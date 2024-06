Aperto il bando della Regione Lazio per accedere alle Borse di studio

Il 10 giugno è stato aperto ufficialmente il bando per il diritto allo studio, con la possibilità per gli studenti di presentare la domanda fino alle 12 del 22 luglio.

Attraverso il bando diritto allo studio 2024/2025, la Regione Lazio e DiSCo, sostengono gli studenti nel loro percorso formativo, garantendo loro le risorse necessarie per affrontare al meglio gli studi.

Tra le agevolazioni previste dal bando, figurano le borse di studio, contributi per la mobilità internazionale, e posti alloggio presso le residenze universitarie gestite da DiSCo.

L’importanza di garantire il diritto allo studio è fondamentale per promuovere l’uguaglianza delle opportunità e permettere a tutti di accedere a un’istruzione di qualità. Per facilitare la compilazione delle domande, sono stati pubblicati dei tutorial a supporto degli studenti e altri saranno resi disponibili nei prossimi giorni. Questi strumenti guideranno passo dopo passo gli interessati nella procedura di richiesta dei benefici previsti dal bando.

Per maggiori informazioni sul Bando e per accedere ai tutorial, gli studenti possono visitare la pagina dedicata al Bando o consultare i tutorial, pubblicati in italiano e in inglese, nella play list dedicata al Bando diritto allo studio 2024/2025 sul nostro canale Youtube