La Neroniana si impone 8-3 sulla Lositana e vince la Coppa Lazio C2

La Neroniana vince la Coppa Lazio Serie C2. La squadra di Anzio riscatta la sconfitta patita nella finale playoff con lo Sporting Terracina e raccogliere l’eredità dell’Heracles grazie al successo per 8-3 sulla Lositana nell’ultimo atto della Coppa Lazio di Serie C2. Anzio chiude la stagione alzando il trofeo dedicato alla memoria di “Pietro Colantuoni” a Cisterna.

Il Lusitana va per primo in gol e sblocca la gara con Andrea Cerbarano, bravo a freddare Valerio Sama dall’interno dell’area. I portodanzesi però non si perdono d’animo, anzi: la conclusione di Alessio Gabrielli da fuori vale l’1-1. La partita si mette in discesa per i neroniani che prima ribaltano il risultato con Francesco Riitano e poi dilagano. Nella ripresa, la Neroniana allunga le distanze fino a diventare imprendibile. Santin fa poker, la Lositana con Cedrone arriva a -3 ma non basta. Ci pensano Sama e Riitano a spegnere i sogni di rimonta dei romani, che segnano ancora con Stefano Di Giovenale. Cristian Novelli, infine, sigla l’8-3. La Neroniana vince meritatamente la Coppa Lazio edizione 2023-24.