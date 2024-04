Trovato ordigno bellico in via Sicilia a Nettuno, si attendono gli artificieri

Durante dei lavori di ristrutturazione e di consolidamento di un edificio a Nettuno in via Sicilia, degli operai hanno rinvenuto un ordigno bellico anticarro, risalente, ovviamente, alla seconda guerra mondiale. Sul posto, dopo la segnalazione degli operai, il personale delle forze di polizia di Anzio che ha subito allertato gli artificieri per un intervento di rimozione e messa in sicurezza. La polizia ha transennato e presidiato la zona in attesa dell’arrivo del personale specializzato.