Il Grifone Nettuno cade contro il Pro calcio Aurelio in Coppa Lazio

Seconda sconfitta per il Grifone Nettuno che inciampa per 6-1 nel recupero della prima giornata di coppa Lazio al cospetto dell ottimo Pro Calcio Aurelio. Bene per un tempo e mezzo le ragazze di mister Samà che, dopo l’iniziale svantaggio, vanno prima vicine al goal in più occasioni per poi trovare la rete del pareggio con una autorete negli sviluppi di un calcio d’angolo. Girandola di cambi e dopo il raddoppio dell’Aurelio le ragazze nettunesi provano l’assalto per ritrovare di nuovo il pari, concedendo campo alle romane che trovano vita facile per allungare il vantaggio. Prossimo impegno in casa a Villa dei Massimi, sabato mattina contro le pari età del Ledesma Academy.