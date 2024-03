Mattia Pd: “Operaio morto ad Aprilia, dalla Regione chiacchiere e zero fondi”

“Si muore ancora di lavoro nel Lazio, stavolta ad Aprilia, dove la vittima è un operaio di 60 anni. Mentre assistiamo impotenti a questa strage silenziosa, nonostante le continue denunce, l’assessore regionale Schiboni, e tutta la Giunta Rocca si limita di volta in volta, una morte bianca dopo l’altra, ad alternare cordoglio a proclami. Ma nel frattempo nell’ultimo bilancio regionale la destra ha azzerato i fondi per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro. Alle parole non seguono i fatti. L’assessore Schiboni farebbe quindi meglio a tacere, almeno per il rispetto della dignità di chi muore sul lavoro e dei rispettivi famigliari, che, già provati dal dolore della perdita, non meritano anche la beffa della propaganda”. Così in una nota stampa la consigliera regionale Pd, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana.