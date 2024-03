Raccolta sangue record alla Farmacia 5 miglia, con il Presidente Aurigemma

Alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma questa mattina record di raccolta sacche di sangue alla farmacia Cinque Miglia di Anzio durante l’iniziativa periodica della Croce Rossa Italiana. Un sentito ringraziamento alla cittadinanza di Anzio per la generosità e sensibilità e alla Farmacia Cinque Miglia nella persona del dottor Gaetano Mauro e del suo staff per la calda ospitalità da parte del Presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma.

Il risultato è stato così straordinario che la Croce Rossa di Anzio nella persona del suo presidente Anna Maria De Gregorio ha subito fissato la nuova data per la raccolta il giorno 8 giugno sempre presso la Farmacia Cinque Miglia.