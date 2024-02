Trentenne picchiato a Nettuno dopo una serata con gli amici in via Cattaneo

Trentenne picchiato a Nettuno dopo una serata con gli amici in via...

Un uomo di 30 anni, è stato raggiunto e picchiato da tre persone in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Nettuno, dopo aver passato una serata con gli amici nella zona dei pub in via Cattaneo. L’uomo, che è stato aggredito ma non rapinato, è stato soccorso in ospedale ed ha denunciato l’aggressione alla polizia senza riuscire ad identificare le persone che, tra le altre cose, gli hanno rotto il setto nasale. Secondo le prime ricostruzioni la brutale aggressione potrebbe essere collegata ad un litigio tra gruppi di ragazzi avvenuto qualche ora prima proprio nella via dei pub. Indaga il Commissariato.