Incendio alla Stradaioli di Aprilia: nube visibile a chilometri di distanza

Ancora un incendio di vaste dimensioni nel Lazio, questa volta ad Aprilia. Ad essere devastata dalle fiamme l’azienda Stradaioli sulla via Pontina. Il sito produce calcestruzzo preconfezionati e conglomerati bituminosi. Le fiamme sono divampate alle 16 circa e al momento non è ancora chiaro cosa abbia preso fuoco. Il rogo ha generato una densa nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza che ha messo in allarme i cittadini. Sul posto i vigili del fuoco di Aprilia e di diverse sezioni limitrofe, mezzi del 118 e polizia stradale. Si indaga su cause e conseguenze per ambiente e salute.