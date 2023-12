Ristrutturazione finita, aperto al pubblico il Centro per l’impiego di Anzio

La Regione Lazio avvisa gli utenti che i locali del Centro per l’Impiego di Anzio di Via Lussemburgo, sono nuovamente fruibili e aperti al pubblico dal 22 dicembre. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione per rendere gli uffici più confortevoli.