Presepi del Lazio 2023: vince l’Istituto Comprensivo Nettuno III

Bastano entusiasmo, inventiva, gioco di squadra e il gioco è fatto! Se questi ingredienti si mescolano alla fantasia dei ragazzi, allora il risultato diventa davvero strepitoso. Ed è proprio questo che è successo, quasi per caso, agli alunni della 1E dell’Istituto comprensivo Nettuno III – secondaria di primo grado -.

Capitanati dalla loro insegnante di lettere, prof.ssa Patrizia Tucci, i ragazzi hanno dato spazio alla loro creatività, creando plastici, paesaggi e presepi in occasione del Natale.

Piccoli grandi capolavori che non sono passati inosservati.

Così, per idea della prof.ssa Iolanda Maria Petrarca, uno di questi lavori, pensato e realizzato con della pasta commerciale, è stato proposto nella competizione indetta dalla Regione Lazio, per il premio “Presepi Lazio 2023”.

Il prodotto finito ha stupito tutti: rigatoni, reginelle, conchiglie, spaghetti, si sono trasformati in bue e asinello, carretti, personaggi…

Oltre a Gesù, Maria e Giuseppe, sono state poste, all’interno della rappresentazione, altre figure come pastori e angeli, nonché, in lontananza, un grande albero natalizio, simbolo della cristianità e dell’immortalità di Cristo.

L’albero di Natale ricorda sia l’albero della vita, piantato al centro dell’Eden, che l’albero della croce, poiché Cristo è il vero albero della vita che ha liberato gli uomini dal peccato. Nel presepe è raffigurato anche un pozzo a testimoniare la comunicazione fra l’alto e il basso, fra il cielo e la profondità della terra.

Sapevamo che il lavoro fosse davvero meritevole, ma gli alunni della 1E hanno raggiunto un obiettivo davvero sorprendente: nella serata del 13 dicembre, infatti, il nostro presepe è stato premiato come il migliore nella manifestazione condotta dal presentatore Rai Tiberio Timperi, presso il Teatro dell’Opera di Roma, alla presenza di alte cariche politiche tra cui il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Gli alunni, accompagnati dalle docenti Iolanda Maria Petrarca e Laura Michetti, hanno ricevuto anche un altro premio perché il presepe in pasta è risultato anche il più votato dal pubblico della serata, vincendo la competizione del concerto di Natale e ottenendo l’esposizione negli uffici della Regione Lazio fino all’8 gennaio 2024.

Un ringraziamento speciale ai piccoli grandi artisti

Cardella Sara, Damiani Dalila, De Giovanni Cristiano, Galzio Giulia, Sacripanti Ginevra della 1E, agli insegnanti, primi tra tutti Patrizia Tucci, Iolanda Maria Petrarca, Laura Michetti, ai genitori, in particolare la sig.ra Loredana Cenci e alla Dirigente scolastica Dott.ssa Ramona Bica.