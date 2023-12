Messa di Santa Barbara al Poligono militare con il Vescovo di Albano

Questa sera alle 21 su Canale 81 Lazio la Messa in onore di Santa Barbara, officiata dal Vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva. Un evento che si è tenuto presso il Poligono militare Uttat di Nettuno, organizzato dal Direttore del Poligono il Colonnello Dario Porfidia, che con grande impegno nel roso del suo mandato ha creato una serie di eventi culturali per radicare con sempre maggiore impegno i rapporti tra l’area militare e la città di Nettuno.

Il Vescovo, nella sala polifunzionale allestita per l’occasione, con ul supporto della Corale polifonica, ha illustrato la vita di Santa Barbara, martire eroica che si è difesa contro un matrimonio imposto a costo della vita. Il Vescovo di Albano, che si è stretto alle forze armate, all’esercito e ai Vigili del fuoco, esprimendo un ringraziamento sentito per il lavoro svolto quotidianamente a favore della comunità, ha anche pregato affinché le comunità di Anzio e Nettuno, che vivono un momento critico, possano trovare persone decide realmente al bene comune che mettano il loro impegno al servizio della collettività. Questa sera l’omelia su Canale 81 Lazio.