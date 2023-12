Trionfo degli atleti della ASD Kodokan di Anzio al Campionato Italiano Judo Kata

Il Campionato Italiano di Judo Kata in Lombardia è giunto alla sua epica conclusione, e la ASD Kodokan di Anzio si è affermata trionfalmente in questo prestigioso contesto sportivo. Gli eccezionali atleti della nostra squadra hanno dimostrato un impegno straordinario e una determinazione senza pari, lasciando un segno indelebile nell’annale di questa competizione.

Nel cuore della categoria Juno Kata under 18, la coppia formata da Stella Cottarelli e Sara Sospirato ha dominato la scena, conquistando la vetta del podio con una performance spettacolare. Un trionfo di abilità tecnica, ma anche di passione e dedizione, che ha consentito loro di accedere con giustificato orgoglio al prossimo European Cup 2024. Il quarto posto ottenuto nella stessa categoria da Asia Sospirato e Isabella Piazza è stato un risultato altrettanto ammirevole, sottolineando l’alto livello di competitività e il talento che permea la nostra squadra. Queste due formidabili coppie, nonostante la giovane età e il grado di cinture gialle, hanno superato le aspettative, illuminando la competizione con la loro brillantezza.

Matteo Scaranello e Fabrizio Salvatore hanno sollevato il vessillo dell’eccellenza, vincendo con maestria il Gran Prix Nazionale nel Kodokan Goshin Jitsu. La medaglia d’oro conquistata è il risultato tangibile della dedizione, della precisione tecnica e del costante impegno che questi atleti hanno dimostrato sul tatami. La loro vittoria è un tributo alla passione e all’arte del judo, che va oltre la mera competizione per trasformarsi in un’autentica espressione di maestria e spirito sportivo.

Il terzo posto straordinario ottenuto nel Juno Kata professionisti A1 dalle nostre insegnanti Mihaela Gheorghita e Rebecca Volpi è un capitolo a sé nell’epopea di questa competizione. Affrontando con coraggio e determinazione due coppie plurimedagliate al campionato del mondo, hanno tenuto testa alle avversarie, distanziandosi da loro di soli 1 punto. La loro qualificazione per gli European Cup 2014 è un riconoscimento meritato del loro talento e impegno, un risultato che li eleva al rango di protagoniste indiscusse di questa straordinaria competizione.

Roberto Sacchi e Riccardo Messina, nonostante una straordinaria esecuzione del Nage No Kata, hanno conquistato il quinto posto con una determinazione incommensurabile. La loro padronanza tecnica e la perseveranza dimostrata durante la competizione sono un esempio di resilienza e dedizione allo sport. In un contesto in cui la concorrenza è feroce e ogni dettaglio conta, la loro performance è un tributo al valore intrinseco del judo come disciplina e stile di vita.

In conclusione, il successo straordinario della nostra ASD al Campionato Italiano di Judo Kata in Lombardia è un testamento della passione, dell’impegno e della dedizione dei nostri atleti. Ognuno di loro ha contribuito in modo unico e significativo a questo trionfo collettivo, dimostrando che la forza di una squadra risiede nella determinazione e nell’unione di individui straordinari. Questa vittoria non è solo un motivo di orgoglio per la nostra ASD, ma un’ispirazione per tutti coloro che condividono la passione per lo sport e l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza.