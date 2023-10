Paraciclismo, Giuliano Sorrentino di Anzio 3° in Friuli conquista la Maglia Avis

Altro bel risultato per Giuliano Sorrentino di Anzio nel Gran Premio Comune di Ronchis di paraciclismo, svoltosi di recente in Friuli.

L’atleta ha ottenuto un altro terzo posto nella categoria MC5 dopo quello di Milano dello scorso giugno. Non solo, questo risultato ha permesso anche allo stesso Sorrentino di vincere la Maglia Donatori Avis e di arrivare primo nella speciale classifica del medesimo GP Nazionale.

E poteva andare anche meglio se si considera che a 3 giri dalla fine il ciclista neroniano – di origini partenopee – è rimasto coinvolto in una caduta in una curva a destra del tracciato. Ma la voglia di arrivare al traguardo e di ottenere un bel risultato hanno permesso a Sorrentino di rialzarsi e di concludere la gara.

Ad arrivare per primo al traguardo sui 40 atleti in gara è stato Michele Pittacolo, seguito da Andrea Tarlao. L’appuntamento era valido anche per il Campionato Italiano FVG su strada di Paraciclismo ed era anche l’undicesima prova del Campionato Italiano di Società oltre che prova finale del Circuito Nazionale di Ciclismo Paralimpico. Dunque un altro importante obiettivo raggiunto da Giuliano Sorrentino che chiuderà la stagione, domenica prossima, 15 ottobre, a Bari. Poi un po’ di riposo prima di tuffarsi nell’inizio della preparazione per la stagione 2024.