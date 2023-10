Donna investita dal treno a Fondi, treni soppressi sulla Roma – Nettuno

Una donna, insegnante in pensione, originaria di Vallecorsa ma residente a Lenola in Provincia di Latina, alle 18,30 è finita sotto il treno presso la stazione di Fondi-Sperlonga per l’investimento da parte dell’intercity che, partito da Napoli centrale, alle 17,31 avrebbe dovuto raggiungere Sestri levante. L’81enne docente, era ferma sulla pensilina 3 quando qualcosa è andato storto. tra le ipotesi al vaglio, anche il gesto volontario. Inevitabili i disagi e i rallentamenti sulla linea per Formia e sulla Roma – Nettuno, che fa snodo proprio a Campoleone. Infiniti i disagi per i pendolari, rassegnati ed esasperati daun servizio mai puntuale che oggi si scontra con un dramma personale.