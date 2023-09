Carol e Alfredo coronano il loro sogno d’amore, gli auguri della Redazione

Giornata di Festa per il Clandestino giornale e per Canale 81 Lazio. Carol Belli che per tanto tempo è stata il volto del Tg di Youngtv prima e inviata di Canale 81 Lazio poi, oggi ha sposato Alfredo Cenci.

Un amore che li vede uniti e affiatati da tantissimo tempo, ed è stato coronato oggi in una splendida cerimonia circondati dagli affetti familiari.

La Redazione e l’Editore del Clandestino e di Canale 81 Lazio si stringono a Carol e Alfredo che fanno parte della famiglia della nostra tv, in questa giornata di Festa e gli augurano una vita piena di gioia e amore.