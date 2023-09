“Diritti in marineria” la Flai Cgil domani ad Anzio per tutelare la pesca

Flai Cgil di Roma e Lazio con la Flai di Roma Sud-Pomezia-Castelli portano ad Anzio, domani 16 settembre, in Via Porto Innocenziano dalle 9.30, la campagna “Diritti in marineria” su tutele e diritti nel settore della pesca, al centro della campagna informativa i temi del Lavoro usurante, le malattie professionali, applicazione T.U. 81/2008 sulla sicurezza, pensioni, la condizione dei lavoratori stranieri, fondi integrativi sanitari.

“Sabato – spiegano i delegati della Flai Cgil – sarà l’occasione per incontrare lavoratori e lavoratrici del settore, ascoltare i loro problemi e spiegare le nostre proposte in tema di diritti, tutele, sicurezza. Un momento di confronto e di informazione. Nel corso dell’iniziativa verranno consegnati anche dei dispositivi di protezione individuale e, per chi è interessato, verrà somministrato un questionario sulle malattie professionali”. La campagna “Diritti in marineria” è fatta in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura.