Si torna a scuola: ecco i calendari e i consigli per ripartire bene

C’è già chi è tornato in classe a partire da questa mattina, ma per il Lazio manca ancora qualche giorno. I ragazzi di Anzio e Nettuno torneranno a scuola venerdì, il 15 settembre, per Emilia-Romagna, Lazio e Toscana e avranno il fine settimana per ‘riprendersi’. Per quanto riguarda il termine delle lezioni è fissato l’8 giugno. Le festività natalizie cominceranno il 23 dicembre 2023 e si concluderanno il 5 gennaio.

Le festività pasquali cominceranno il 28 marzo 2024 e finiranno il 2 aprile in tutte le regioni tranne che in Valle d’Aosta dove termineranno il 1 aprile.

Le festività nazionali indicate dal calendario sono: 1 novembre, festa di tutti i Santi; 8 dicembre, Immacolata Concezione; 25 dicembre, Natale; 26 dicembre, Santo Stefano; 1 gennaio, Capodanno; 6 gennaio, Epifania; il lunedì dopo Pasqua; 25 aprile, anniversario della Liberazione; 1 maggio, festa del lavoro; 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; festa del Santo Patrono secondo la normativa vigente.

Che fare se dopo le vacanze il dietro porta ansia, stress e tristezza? Gli esperti consigliano di organizzarsi e dormire con regolarità, mettere la sveglia ogni giorno un quarto d’ora o mezzora prima, e ricordati di anticipare anche l’ora in cui vai a letto, fare uno schema per finire i compiti e non ridurre tutto all’ultimo minuto, Mangia sano: il cibo ha effetti sull’umore, pochi zuccheri e tanta frutta e verdura. Fai una lista di buoni propositi e ricordati: sarà un anno bellissimo.