Vegetazione incolta alla stazione di Nettuno, topi e insetti ovunque

Sono i residenti della zona di via Lombardia e via Marche a Nettuno, a segnalare la situazione di totale abbandono del verde nell’area delle Ferrovie dello Stato, alle spalle della stazione. Un’area enorme e completamente priva di ogni cura.

“In questa zona – scrivono i residenti – c’è un canneto che neanche in Cina, che nasconde ogni tipo e insetti e topi. Non c’è pulizia, non c’è cura, né una disinfestazione, una situazione fuori controllo inaccettabile”.