Rezza e Mastrella in Sardegna con Hybris alla Rassegna “A Innantis”

Dopo il debutto al Festival di due Mondi di Spoleto lo scorso anno e i sold out in tutti teatri dove è stato tra Roma, Milano e Bologna, la coppia di performer di Anzio composta da Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che vanta successi e riconoscimenti infiniti,, arriva in Sardegna all’interno della rassegna “A Innantis” con lo spettacolo coprodotto da La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello e dal Teatro di Sardegna: “Hỳbris”.

Antonio Rezza e Flavia Mastrella, vincitori del Leone d’oro alla carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia, performer-autore lui, artista-scenografa lei, hanno sempre firmato a quattro mani spettacoli indimenticabili e Hybris non è da meno, assolutamente imperdibile.