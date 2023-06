Segreteria regionale del Pd, Leodori vince con una maggioranza piena

A spoglio ancora in corso, Daniele Leodori si avvia verso una vittoria certa alle primarie del Pd regionale Lazio, con il 95% dei consensi. Leodori diventerà ufficialmente segretario dopo il passaggio in Assemblea regionale. “Ringrazio il popolo del Partito Democratico che mi ha indicato ai gazebo come nuovo segretario regionale. Tante persone hanno partecipato a questa bella giornata di democrazia, che è stata possibile grazie al lavoro e all’incredibile disponibilità dei nostri militanti e volontari, che colgo l’occasione di ringraziare ancora una volta. Ora al lavoro, insieme, per un Partito all’altezza delle nuove sfide che abbiamo davanti: lavoro, giustizia sociale e ambientale, diritti”. Lo ha detto Daniele Leodori, a caldo con la certezza di aver vinto le primarie del Lazio.